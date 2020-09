– Det første jeg tenkte var: «Shit!»

Pluss

Onsdag morgen var det tilløp til dramatikk i Myre havn. Da den første meldingen fra politiet kom, omhandlet den at en personbil hadde havnet i vannet i Myre havn, og det var uvisst om det var personer i bilen. En større redningsoperasjon ble utløst, men redningsskøyta «Knut Hoem» sin dykker fikk fort avklart at bilen var tom.

Eieren av bilen, Johannes Eriksen Hellstrøm var selv ikke til stede da uhellet skjedde. Han hadde glemt å sette på håndbrekket da han parkerte bilen.

Stod i ro

– Den hadde bare trilla av gårde. Om det var vinden som tok tak i den, vet jeg ikke. Da jeg satte den i fra meg, så sto den i alle fall i ro, sier han om bilen som både var parkert og låst.

– Det er kjipt, men livet går videre, er det ikke sånn ordtaket går, sier Hellstrøm om uhellet. Han var i havneområdet for å bytte bil, og hadde selv parkert bilen før han hoppet inn i en arbeidsbil.

– Hva var det første du tenkte da du fikk høre at bilen var under vann?

– «Shit!» Det tenkte jeg. Ellers var det ikke tid til så mye tenking, det var bare å komme seg dit, og deretter rett i avhør hos politiet, sier han.

– Stygg påminnelse

Etter uhellet, kommer han trolig ikke til å glemme å benytte håndbrekket igjen med det første.

– Ja, det kan jeg love deg at jeg kommer til å huske. Det er en stygg påminnelse, sier han om 2007-modellen som gikk ned i bølgene. Han sier for øvrig at bilen var forsikret, slik at den siden av saken er grei.

– Hadde jeg fått telefon tidligere og fått høre at det var min bil, kunne jeg avbrutt utrykningen. Jeg synes det var litt kjipt med ei så stor utrykning og så mange mann, til det som var en relativt unødvendig situasjon. Jeg visste jo at bilen var tom, sier han.

Hellstrøm er bosatt i Øksnes, og er nå på leting etter en ny bil.

– Det blir en ny arbeids bil, sier han.