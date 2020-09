Nektet erstatning etter at huset gikk opp i flammer

Pluss

Mannens advokat, Nora Løvøi Bjørnstad, partner i Advokatfirmaet Robertsen i Oslo, sier i en kommentar til VOL at Frende Skadeforsikring mener at mannen har oppgitt feile opplysninger rundt skadeoppgjøret og at forsikringsselskapet derfor har avslått forsikringsoppgjøret.

– Frende Skadeforsikring mener at min klient har gitt uriktige opplysninger slik at de avslår utbetaling av forsikring på bolig og innbo, som er ganske alvorlig for min klient. Forsikringsselskapet anmeldte huseieren, men anmeldelsen ble henlagt fordi politiet ikke fant noen grunn til å gå videre med saken, sier Løvøi Bjørnstad.

Hun poengterer at det er mye de samme bevisvurderingene i straffesaker og sivile saker, og legger til at hennes klient ikke er fornøyd med behandlingen fra forsikringsselskapet.

Avviser erstatning

VOLs tidligere omtale av brannen og forsikringssaken, viser at saken har vært oppe i Finansklagenemnda, hvor saken ble avvist. Forsikringsselskapet har ifølge nemnda avvist en utbetaling på 2,7 millioner kroner. Selskapet krever også tilbakebetalt nærmere 450.000 kroner som tidligere er utbetalt fra Frende. Selskapets nekting av utbetaling av forsikringssummen skjedde etter at de gjorde omfattende undersøkelser i branntomta.

Advokaten til Frende Skadeforsikring, Jan Aubert, som er partner i Advokatfirma Kogstad Lunde & Co i Oslo, bekrefter at saken gjelder krav om forsikringsoppgjør etter brann.

– Forsikringsselskapet har avvist erstatningsansvar med henvisning til at saksøker ga uriktige opplysninger i skadeoppgaven, sier han og viser til forsikringsavtalelovens bestemmelser om sikredes opplysningsplikt ved skadeoppgjør etter paragraf 8-1, fjerde ledd.

Forsikringsavtaleloven sier at sikrede kan miste retten til erstatning dersom de bevisst gir uriktige eller ufullstendige opplysninger som kan medføre at man får for mye utbetalt i erstatning. Dersom den sikrede er «lite klandreverdig» kan sikrede ut fra loven få delvis erstatning. Det er blant annet disse forholdene Vesterålen tingrett skal ta stilling til.

Brannen

Da VOL omtalt brannen i 2018 kunne huseieren fortelle at brannen startet tidlig om morgenen, og at familien som bodde der klarte å komme seg ut.

To familiemedlemmer måtte til observasjon på sykehuset etter at de følte seg svimmel. Det var andre gang huset i Hadsel brant ned.

Nordland politidistrikt skrev ut et forelegg til huseieren i april 2019. Forelegget ble vedtatt. Brannen i boligen i Hadsel oppsto i begynnelsen av november 2018.

Hovedforhandlingen er berammet over tre dager i oktober. Dommerfullmektig Philip Johan Haenel skal administrere retten.