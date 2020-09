Satser sterkt på ny utdanning i Vesterålen

Pluss

Det opplyser daglig leder Alf Ole Reinholdtsen i Opplæringskontoret for Vesterålen (OKiV). Hans organisasjon, som eies av 75 bedrifter fra 28 fag i Vesterålen, ligger an til å få 200.000 kroner fra Hadsel kommune til et prosjekt som skal utrede en slik utdanning.