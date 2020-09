Venter på grønt lys for ny futsalsesong

Pluss

Iver Strandheim er fagansvarlig for futsal i NFF. Han opplyser til VOL at NFF og Serieforeningen (klubbenes interesseorganisasjon) har søkt om å bli tatt med i toppidrettsveilederen til Norges Idrettsforbund. Dette må gjøres for å kunne bli unntatt fra 1-metersregelen som gjelder ved trening. På den måten kan også futsalspillerne spille som normalt.

– Vi er svært spente på om vi får grønt lys for planen vår. Vi har lagt oss tett opp til toppfotballpiloten, men med tilpasninger for hallidrett. I arbeidet har klubbene vært herlig offensive med tenke på å få dette til, sier Strandheim.

Utleira har fått grønt lys for kontakttrening, ettersom laget skal spille mesterligafutsal denne sesongen.

Protokollene som NFF ønsker å bruke for kontakttrening, skal være like protokollene som brukes for håndball.

Sitter på gjerdet

I Vesterålen Futsal er fingrene i kryss med tanke på at det skal komme gode nyheter om ikke lenge.

Nestleder i klubben, og forrige sesongs kaptein Marius Jørgensen, påpeker at de fleste spillerne i Vesterålen Futsal ikke har spilt fotball denne sesongen på grunn av korona-pandemien. Men samtlige håper det skal kunne gjøre å gjennomføre en futsal-sesong i vinter.

– Vi håper selvsagt, men det er vanskelig å si noe nå. Det vi ønsker oss, er en bekreftelse på at vi kan trene som normalt. I og med at vi spiller fotball i flere ulike klubber, har vi ikke kunnet trene futsal sammen. Det er en utfordring for oss. Først og fremst ønsker vi en åpning slik at vi kan begynne å trene sammen, forklarer Jørgensen.

– På en måte sitter vi på gjerdet og er tålmodige med tanke på hva slags informasjon vi vil få, legger han til.

Sterkt motivert

Jørgensen opplyser at det til tross for ventetiden på klarsignal, er massevis med optimisme i spillergruppen.

Klubben ser ifølge Jørgensen ut til å beholde de aller fleste av spillerne fra sist sesong.

– Ja, det ser ut som vi får de fleste fra forrige sesong med oss også nå. Det er en sterkt motivert spillergruppe som sitter og venter, slår han fast.

– Blir det sesong, skal vi bite godt fra oss, lover han.

Krever en av to ting

NFF er svært innstilt på at det skal bli en sesong for futsalspillerne, som det ble det for de tre øverste divisjonene i vanlig fotball. Foreløpig er det ikke satt en siste frist for når ting må være på plass for at sesongen skal kunne gjennomføres. Men Strandheim understreker at det krever en av to ting om sesongen skal kunne gjennomføres.

– Enten må vi ha grønt lys for smittevernprotokollen for for futsal, eller så må det bli en generell åpning for idretten, opplyser han.

Klubbene har vært inne i bildet med tanke på hvilke ønsker de har for en gjennomføring av sesongen. Han forteller at konkurranseavdelingen vil lytte til de signalene som kommer fra klubbene de kommende dagene og ukene.

Det er også flere klubber, som ifølge Strandheim er usikre på hvordan inntekstgrunnlaget blir denne sesongen. Korona-pandemien har stoppet en rekke dugnader, i tillegg til at sponsorer har falt fra for klubbene.

– Dette har vi stor respekt for. Derfor må vi ha en god dialog med klubbene med tanke på om det er mulig med en full sesong, eller om det må tilpasses, opplyser Strandheim.

Landskamper i 2021

Vesterålens Adrian Pedersen var med på den forrige landslagssamlingen i futsal. Men når Pedersen eventuelt kan ikle seg landslagsdrakten igjen, det er usikkert. Ifølge Strandheim er det viktige kamper i EM-kvalifiseringens hovedrunde i første halvdel av 2021. Men med dagens situasjon rundt korona, er det vanskelig for NFF å forberede noe som helst.

– Det er krevende å planlegge slik smittesituasjonen er i dag. Vi må prøve å være i forkant og lage et best mulig rammeverk, inspirert av den jobben som gjøres for å holde internasjonale kamper, påpeker NFFs futsalansvarlige.

NB: Fredag formiddag kom meldingen fra NFF om at årets breddesesong i fotball er definitivt kansellert for seniorlagene.