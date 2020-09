Venter på grønt lys for ny futsalsesong

Pluss

Iver Strandheim er fagansvarlig for futsal i NFF. Han opplyser til VOL at NFF og Serieforeningen (klubbenes interesseorganisasjon) har søkt om å bli tatt med i toppidrettsveilederen til Norges Idrettsforbund. Dette må gjøres for å kunne bli unntatt fra 1-metersregelen som gjelder ved trening. På den måten kan også futsalspillerne spille som normalt.