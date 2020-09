– Usanne påstander rundt Calanus-bygget

Pluss

VOL skrev i juli at Nordnorske Entreprenørers Serviceorganisasjon (NESO) på vegne av en av deres medlemsbedrifter leverte en bekymringsmelding til Sortland kommune for nybygget på Holmen i Sortland.

Vedlagt bekymringsmeldinga ble det presentert flere bilder som NESO mener underbygger innholdet i meldinga.

NESO er en bransjeorganisasjon for bygg- og anleggsentreprenører i Nord-Norge og Trøndelag og er opptatt av å fremme seriøsitet i byggebransjen, påpekes det i bekymringsmeldinga som er sendt Sortland kommune.

Det er selskapet Total Bygg og Anlegg (TBA) som utfører byggearbeidene på tomta.

NESOs bekymringsmelding går spesifikt på at det stilles spørsmål ved stabiliteten til bygget og dermed faren for en eventuell kollaps, ved at bygget ikke tåler påkjenningen fra vær, vind og ekstrem vannstand.

Usanne påstander

Selskapet Multiconsult har utarbeidet et tilsvar til Sortland kommune på vegne av entreprenøren.

– Arbeidene er planlagt til utførelse etter tegninger og prosjektering. Gravearbeidene for fundamenter ble planlagt og gjennomført til riktig plassering og cotehøyde. Forskalinger, armering og betongstøp er utført i henhold til vedlagte tegninger. Armering er utført og kontrollert før og under betongstøp, skriver prosjektleder Harald Langemyhr i TBA.

Han påpeker at entreprenøren har 3000 bilder eller mer av arbeidene som er utført på byggeplassen. I tillegg har Calanus montert timelapskamera der det er tatt store mengder bilder. Disse bildene kan utgis på forespørsel, fastslår Langemyhr.

I bekymringsmeldingen presenterte NESO flere bilder som blant annet stiller spørsmålstegn til utførelsen av betongfundamenter. I sitt tilsvar til Sortland kommune sier TBA at et bilde i bekymringsmeldingen er påført følgende tekst: «Calanus – identiske fundamenter».

– Dette er en usann påstand, hevder Langemyhr i sitt tilsvar.

TBA viser videre til andre bilder i bekymringsmeldingen med følgende tekst påført: «Armeringsnett som blir kastet oppi under betongfylling» og «armeringsnett i bunnen».

– Dette er usanne påstander, sier Langemyhr i TBA.

Ikke behandlet

Videre blir det i bekymringsmeldingen vist et bilde med følgende tekst påført: «2 x bøyler stukket ned i betong etter utstøpning», og «identisk tykkelse på alle fundamenter».

– Dette er usanne påstander. 2 stk. bøyler er innstøpt under betongstøp og overflatebehandling. Det er ikke identisk tykkelse på alle fundamenter, skriver prosjektleder Langemyhr i sitt tilsvar.

Sortland kommune er ennå ikke ferdige med å behandle den mottatte bekymringsmeldinga, opplyser saksbehandler Kamilla Iversen. Kommunen vil konkret utarbeide en tilsynsrapport etter deres gjennomgang av saka.