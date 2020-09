–Det er akkurat som på Myre. Det er en egen rase

Pluss

Bakgrunnen for saken er ikke overraskende de mange meldingene om grisekjøring på ymse «flystriper» rundt om i Hadsel kommune. For å komme problemet til livs, vil kommunen ta i bruk skilt, fartsdumper og holdningskampanjer, i tillegg til trafikk- og fartsmåling for å eventuelt sette opp gjennomsnittsmåling senere. Dersom fylkeskommunen vil det, vel å merke.