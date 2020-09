Selger Lions-huset

Pluss

Lionshuset har vært et samlingssted på Andenes for både møter, aktiviteter, fødselsdager og andre merkedager. Bygget ble oppført i 1990, og har bestått av to deler. Førsteetasjen har vært pensjonistkafé og utleielokaler mens Lionsklubben på Andenes har hatt eget lokale i andreetasjen.