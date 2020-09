«Åndenes makt»-stjerne tilbake til Vesterålen

Pluss

Det var ikke Michael Wingers evner som klarsynt som hjalp ham med å finne drømmedama. Det var et bilde på Facebook-siden hans som ble utslagsgivende.

Michael Winger er både forfatter, kursholder og aller mest kjent som en av de klarsynte i den populære tv-serien «Åndenes makt».

– Hun lyste opp

– Jeg har flere Facebook-sider, og det er travelt å følge opp. En kveld så jeg at Yvonne var en av mine venner. Hun skilte seg ut, det var som hun lyste opp, sier Michael Winger.

En «god sommer»-hilsen fra hans side, ble starten på en samtale som endte med at Yvonne tilbød seg å være hans guide i Lofoten. Michael, som bor på Eidsvoll, hoppet i bilen, og kjørte 19 timer.

– Når man aldri har møtt noen før, er det langt å kjøre. Det er litt artig. Jeg kjente han jo ikke fra før, men vi hadde kjemi, sier Yvonne Vestgård Rahm, som er fra Melbu.

– Fra første sekund vi møttes, følte jeg at det er hun jeg har leita etter. Vi har vært mye sammen etter det. Jeg har aldri kjørt så langt før for å komme på en date, ler Michael.

Etter å ha vært sørpå en lengre periode kommer paret nå nordover. Hos «Mormors» på Stokmarknes skal han holde kurs.

Mer åpne i nord

– I kurset kommer jeg til å holde foredrag, en introduksjon for å åpne opp sinnet for de som er med. Det går ut på å vise hva som er mulig, sier Winger.

Han beskriver det som at mennesker er født i en ramme, der man blir tillært hva man skal tro på og ikke.

– Jeg tror det er en stor frykt hos mange, at man ikke tør å være seg selv. Jeg skal lære bort hvordan jeg ser på det med åndeverden, innenfor healing og klarsynthet. Det blir mye informasjon, sier han.

– Er det mulig for alle å åpne opp sinnet?

– Ja. Det mener jeg alle kan gjøre. Det er ikke noe unaturlig, det er en naturlig ting. Siden man er født innenfor disse «rammene» tror man det ikke skal være mulig, sier den selverklærte klarsynte.

Han opplever folk i nord som mer åpne enn i sør.

– Kanskje det kan ha å gjøre med den samiske kulturen, men jeg har alltid opplevd mer åpenhet i nord.

Michael har vært med på «Åndenes makt» siden 2016.

– Det er 99 prosent positive tilbakemeldinger. En sjelden gang kommer det ei dårlig melding, fra nettroll som sitter oppe på natta, men det er sjeldent.

Vendepunktet

Om sin egen reise, sier han at det er en lang historie. Vendepunktet kom da han ville ta sitt eget liv.

– Jeg skrev om det i den første boka mi, den heter faktisk Vendepunktet. Jeg har opplevd en del ting i livet mitt, og da jeg var rundt 25 år hadde jeg tenkt å ta livet mitt. Jeg skulle hoppe i en foss.

Natta han går til fossen, står der en annen person, med de samme planene.

– I samtale med han, skjønner jeg at det er dumt, og lar være, sier Michael, som var mye syk i oppveksten, og har hatt mye med leger å gjøre.

– Etter hvert som jeg ble eldre synes jeg ikke at jeg fikk god hjelp. Jeg møtte en person som drev med healing, men det trodde jeg i hvert fall ikke noe på, siden jeg var vokst opp innen «rammene». Healing, det var det dummeste jeg hadde hørt. Den healeren endra livet mitt, sier han.

Jobbet med savnet-saker

– Da bestemte jeg meg for at dette vil jeg gjøre. Jeg ble med på «Jakten på den 6. sans», og en kinofilm, og startet å jobbe med forsvunnet-saker, sier Michael som skal ha bidratt til at flere savnede personer er blitt funnet.

Forfatter Gunnar Tjomlid, som står bak skeptikerbloggen «Saksynt», har gjentatte ganger radbrukket Michaels teorier. Tjomlid kaller ham en «bløffmaker» ifølge VG.

– De som biter på det han sier, sjekker ikke detaljene i det han forteller. Dermed tror mange at det han sier, er sant. I de savnetsakene hans som jeg har gått igjennom, har funnene en naturlig forklaring, mener Tjomlid.

Villmarkseventyreren Lars Monsen er av en annen oppfatning. Han ble kjent med Michael i 2014. Han skriver i en e-post til VG:

«Jeg er ikke opptatt av å overbevise dem som tror at Michael og andre som han er en bløff, og det tror jeg ikke Michael er heller. Folk har rett å mene hva de vil, og deres mening er like god som vår.»

Monsen skriver videre at han bare kan snakke for seg, og at han ser på Michael som «ekte vare».

Et bedre liv

– For meg hjalp det å se på utsiden av de «rammene», og da fikk jeg et mye bedre liv. Nå kan jeg bruke det jeg kan til å hjelpe folk, sier han.

På gata blir han ofte gjenkjent, men synes det er litt rart med kjendisstatusen.

– Jeg blir ofte stoppa utenfor butikken av folk som vil ta selfie. Det er bare hyggelig. Da jeg besøkte Yvonne i Lofoten ble jeg gjenkjent der også, men det er bare positivt, sier han.

Ute på gata får han ikke mye spørsmål fra folk.

– Hvis noen spør om jeg kan se noe, sier jeg at jeg ser ingenting. Selv om det ikke er sant.

Gleder seg til turen

Han gleder seg til å komme tilbake til Vesterålen, og særlig til fjellene.

– Michael er veldig glad i å gå på fjellet, sier Yvonne Vestgård Rahm.

– Jeg har lagt på meg ti kilo etter at jeg møtte Yvonne, så jeg tenkte at jeg må gjøre noe drastisk. Det er vel et tegn på at man har det bra. Hun tar godt vare på meg, humrer Michael.

Sammen liker kjæresteparet å finne på ting, som å reise, eller ta en tur til hytte i skogen der det spøker. Nylig var de også statister i serien «Første date». Og denne uka er de på trykk i ukebladet «Her & Nå».

Negative energier og hus-rensing

I kurset på Stokmarknes skal Michael lære bort selvhealing.

– Da går man gjennom kroppen og jobber med celler og energinivået, sier han som selv har brukt teknikken til å bli frisk.

Hus-rensing er noe av det Michael selv også skal gjøre når han kommer til Vesterålen.

– Foreløpig er det to hus jeg skal innom, sier han og røper at han i forrige uke var på «Åndenes makt»-innspilling.

I episoden svarer de klarsynte på kritiske spørsmål. Boka med arbeidstittelen «Fanget mellom to verdener» skriver han på i disse dager. Slik forklarer han ånder.

– Iblant når noen dør kan de bli hengende fast mellom to verdener, og kan oppfattes som negativ energi fordi de har en lavere energikrets enn de som lever, avslutter den klarsynte Michael Winger.