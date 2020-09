Drømmer om å realisere dette: – Vi er kommet så langt at vi ser at det er realistisk å få til

To gamle skatere, som begge brenner for egenorganisert aktivitet for ungdom, har slått seg sammen og startet arbeidet med Andøy betongpark. – Nå vil vi ha med oss ungdommene videre, sier Ørjan Vøllestad og Anders Stave.