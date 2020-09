– Det er bare gamlinger som blir uføre, ikke personer i 30-årene

For åtte år siden kolliderte en ung kvinne fra Vesterålen i Skagenkrysset. Siden den gang har hun i stor grad vært arbeidsufør, samtidig som hun har kjempet for å få utbetalt forsikring for tapt arbeidsinntekt. Tirsdag startet tvistesaken i Vesterålen tingrett.