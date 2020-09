Bø-mann med på millionsatsing sammen med kjent finansmann

Pluss

I 2011 var bøfjerdingen Steffen Willumsen med på å starte en ideell forening med navnet BX3 sammen med Stein Willmann. I 2017 kom finansmannen Trøim inn på eiersiden. Selskapet har nå blitt Nordavind As. Trøim er kanskje mest kjent som tidligere makker for John Fredriksen, som blant annet er den største aksjonæren i verdens største oppdrettsselskap, Mowi. Trøim og Fredriksen konkurrerer nå både i rigg og shipping. Trøim eier 75 prosent av aksjene i Nordavind gjennom Magni Sports AS, mens Willumsen, Blipp, Jørn Ernst (manager for Therese Johaug og Willmann eier resten.