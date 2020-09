Dette sier dekningsdirektøren i Telenor om mobildekningen i Vesterålen

For 26. året på rad er Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor, på rundreise i Norge for å måle mobildekningen. Selv om det fortsatt er noen områder i Vesterålen med forbedringspotensial, mener Amundsen alt i alt at mobildekningen i regionen er ganske god.