«Veranda-saken»: Sakkyndig avfeier alternativ dødsårsak

Det er dag tre av rettssaken i Vesterålen tingrett i den såkalte «veranda-saken». En vesterålsmann står tiltalt for vold med døden til følge mot Stig Anders Johansen på Sortland i november 2018. Tiltalte har innrømmet at det kom til et basketak mellom ham og Johansen i tiltaltes bolig 9. november 2018. Johansen ble meldt savnet 20. november og tiltalte ble pågrepet og den døde funnet på hans veranda 22. november samme år.