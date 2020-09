Får endelig trene som normalt, men synes synd på resten av breddefotballen

Melbo-trener Thomas Rønning er lettet over at spillerne hans endelig kan tråkke til på trening. Om resten av breddefotballen åpner, håper Rønning at Hålogaland Fotballkrets kan bidra til å skape et ekstra kamptilbud.