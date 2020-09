Møtes i retten for å avklare om dette er reinbeite

Pluss

Saksøkerne er grunneiere fra Kringelen i nord til Osvolldalen i sør, i området på øversiden av veien. Grunneierne hevder at reinbeitedistriktet ikke har rett til reinbeite på deres eiendommer under gårdsnummer 1 og 32. Distriktet krever seg frifunnet og begge parter påstår at de skal ha dekket saksomkostningene.