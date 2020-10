Havbrukspenger redder kommunen fra korona-minus

Takket være penger fra Havbruksfondet og utbytte fra Vesterålskraft, går Sortland kommune mot et mindreforbruk på 12,6 millioner kroner i år. Dette endrer likevel ikke det faktum at kommunen styrer mot et merforbruk på rammeområdene på 11,5 millioner kroner.