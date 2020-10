Julian debuterer med TV-regi på hjemmebane

Andøyposten har tidligere skrevet at årets juleteater blir digitalt på grunn av koronapandemien. Mette Spjelkavik Enoksen er produsent for den digitale adventskalenderen og nå er det klart at det er den unge bleiksværingen Julian Lara Asperheim som skal ha regien.