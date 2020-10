Lanserer kunstprosjektet AIR Vesterålen

Pluss

Nordland Akademi for kunst og vitenskap og Kultursamarbeidet i Vesterålen søker om prosjektstøtte fra samtlige vesterålskommuner til prosjektet AIR (stor for Artist in Residence) Vesterålen. Dette er en kunstnerresidensordning for hele Vesterålen over fire år, med inntil 15 kunstnere/gjester pr år.