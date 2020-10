Kritiserer politimetoder og frifinner mor for mishandling

Pluss

Påtalemakten mente at kvinnen burde dømmes til samfunnsstraff, men det var Vesterålen tingrett ikke enig i. Politiadvokat og aktor i saken, Rita Hermansen Dahl i Nordland politidistrikt, opplyser til VOL etter at dommen har falt, at påtalemakten har godtatt Vesterålen tingretts frifinnende dom.