Øksnesordfører glad på nabokommunenes vegne

Sist gang Øksnes kommune fikk øremerkede midler gjennom statsbudsjettet, var da en større havneutbygging for Myre havn var på dagsorden for flere år siden. Ordfører John Danielsen sier i en kort kommentar til dagens framlagte forslag til statsbudsjett at det er gledelig med midler til prosjekter i nabokommunene.