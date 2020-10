Dømt og frifunnet etter kollisjon med motorsykkel

Pluss

Ofoten tingrett hadde nylig saken oppe til behandling, og mente at det ikke var riktig at mannen også skulle bli dømt for skadene som passasjeren på motorsykkelen fikk under ulykken, som skjedde på E6 i Hamarøy i fjor sommer. Føreren av motorsykkelen fikk ifølge dommen betydelige skader: Lårhalsbrudd, brudd i leggbeinet, skulderskade og en fotskade som senere medførte at han måtte amputere en del av foten.