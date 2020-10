Ingen anbudsruter til Skagen i statsbudsjettet

I forslaget til statsbudsjett for 2021 er Stokmarknes lufthavn fortsatt ikke med i FOT-ordningen for statlig kjøp av flyruter. – Det er fortvilende. Det tyder ikke positivt for framtiden til Skagen, sier Åge Rusten, leder for Hadsel AP.