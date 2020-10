Sykehussaken: Barker sammen i lagmannsretten

Pluss

I 2014 sto det nye Nordlandssykehuset (NLSH) ferdig på Stokmarknes. Mer enn seks år senere krever NLSH fortsatt penger fra Harstad-selskapet SP Maskin AS. Entreprenøren hadde ansvar for grunnarbeider, som NLSH ikke var fornøyd med. Derfor gikk NLSH til Vesterålen tingrett med et krav på flere millioner kroner i erstatning for utbedringskostnader knyttet til en entreprise.