Omsetning: 687 millioner - resultat: 21 millioner

Pluss

Myre Fiskemottak AS kjøper og selger hvitfisk og Notø AS produserer og selger tørrfisk, samt trader saltfisk. Øksnes Kystfiske AS utgjør «sjøsiden» av selskapene med sine båter og kvoter. Hovedaksjonærene bak selskapene er øksnesværingene Ted Endresen Holding og Tom Grande Holding.