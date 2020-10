Regionrådet: Skal bruke 75.000 kroner for å få FOT-rute på Skagen

Pluss

Bakgrunnen for at regionrådet vedtok dette, er at regionrådets arbeidsutvalg i tidligere vedtak har påpekt viktigheten av å sikre at Skagen kommer på FOT-rutenettverket, samt behovet for bistand for å få det til. Som kjent var ikke Skagen på oversikten over FOT-rutene i forslag til statsbudsjettet for 2021, som ble lagt frem onsdag denne uken.