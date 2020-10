2019 ble superår for Havsula, men usikkerheten råder

Pluss

Årsregnskapet for 2019 viser at det absolutt var ønsket med et nytt serveringssted på Melbu. Selskapet Røa AS, som drives av Aas, har ansvaret for både Havsula og catering-drift. Sistnevnte geskjeft dro ifølge Aas med seg litt underskudd fra 2018 til fjoråret, som hun og de ansatte klarte å snu til pluss.