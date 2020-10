Ulykke i Bø etterforskes som ruskjøring

Pluss

Klokken 14.36 i ettermiddag meldte politiet om en trafikkulykke ved Fjærvoll i Bø. Bilfører ble fraktet til legevakt for sjekk. Politiet har vært på legevakta og snakket med bilfører, og han er nå mistenkt for å ha kjørt uten gyldig førerkort og vært ruspåvirket under kjøringen. Etterforskingen har startet, opplyser nå politiet.