Politiet klarte ikke å ta råkjører

Politiinspektør og driftsenhetsleder for politiet i Lofoten og Vesterålen, Per Erik Kalland Hagen ved Sortland lensmannskontor, opplyser til VOL at etterforskningen mot sjåføren som i sommer råkjørte over Vikeidet er henlagt fordi etterforskningen ikke har ført fram og at politiet ikke klarer å bevise noe i denne saken. Identiteten til sjåføren er heller ikke kjent for politiet.