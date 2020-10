John Christian Elden overtar straffesak i Vesterålen

Pluss

En mann fra Vesterålen ble i Vesterålen tingrett nylig dømt til to års fengsel for svindel. Den domfelte var så misfornøyd med dommen som ble avsagt 30. september, at han valgte en ny advokat til å representere seg videre i rettssystemet. Dermed representerer ikke advokat Stian Paulsen fra Advokatfirmaet Wold den domfelte mannen lenger.