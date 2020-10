Sørdahl: – Sjømatnæringa er samfunnskritisk bransje

Pluss

– Etter at koronaen slo ned for fullt i mars i år, har matvareindustrien blitt definert som samfunnskritisk. Og for verdiskapningen i både fiskeri- og havbruksnæringen, må vi tenke på det som er best for nasjonen. Min oppfatning er at en høyere grad av bearbeiding for fisk, med flere skapte industriarbeidsplasser, er viktig i så måte. Også det å oppnå høyest mulig verdi på det som produseres er avgjørende. Det er politikernes jobb å legge til rette for dette, påpeker Sørdahl.