Straffepåstand: Fire år og åtte måneders fengsel

Han har begått et alvorlig tillitsbrudd, forgrepet seg på to barnebarn, og er straffedømt til åtte måneder i fengsel for et annet overgrep i 2002. Påtalemyndigheten mener det er rom for en streng straffpåstand, konkluderte statsadvokat Erik Thronæs sin prosedyre.