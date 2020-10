Strikt èn-metersregel betyr kroken på døra

Pluss

Restaurant og utelivsbransjen fortviler over innskjerpingen som trådte i kraft natt til tirsdag. Nå er regelen at steder som serverer mat og drikke, skal sørge for minst en meters avstand mellom sitteplassene, når gjestene ankommer og setter seg ved bordet.

Halvar Ellingsen på Kvitnes gård sier det vil bety kroken på døra for restauranten og for mange andre i bransjen, om innskjerpingen skal etterleves til punkt og prikke.

– Det er helt på trynet, det virker som regjeringa ikke vil ha restaurantbransjen. Samtidig åpner man for alt mulig annet, og folk kan stå tett på butikkene. Når man sitter på en restaurant, der gjør vi alt vi kan og har kontroll på smitten, og det viser også tallene. Nesten ingen smitte er kommet fra en restaurant, sier Ellingsen.

Halvparten av gjestene

Han sliter med å forstå hvordan de skal overleve med den nye avstandsregelen.

– Den regelen som har vært hele tiden er at det har vært en meter fra skulder til skuler. Hele bransjen har tenkt god avstand mellom bordene, er det for eksempel ei gruppe på fire som kommer sammen, så kan de sitte nært, også har vi avstand mellom gruppene, sier han.

– Skal én meter gjelde fra skulder til skulder mellom hver gjest, er det umulig for oss å ha åpent. Da må vi redusere gjestene til halvparten, og det er ikke økonomisk forsvarlig, sier han.

Innskjerpinga som ble innført natt til tirsdag gjelder over hele landet. Det reagerer Ellingsen på.

– Jeg kan ikke forstå at myndighetene vil være så destruktive at de vil gjennomføre dette. Enn så lenge sitter vi stille i båten og avventer, vi har «sommerferie» og stengt til 15. november. Mye kan skje fram til da. Men hvis de mener at dette gjennomføres og at det skal kontrolleres og kjøres sanksjoner, da stenger vi. Da må vi permittere, sier han.

– Vi kan ha åpent, men vi går «konk» ganske fort, sier han,

– Virker bakvendt

– Vi har folk som reiser langt for å spise hos oss. Vi kan ikke servere burger og tre retter, vi har fått en masse mediaomtale og vi kan ikke forandre på det folk vil ha når de kommer til oss, sier Ellingsen.

Han synes det er bakvendt å stramme inn for restaurantbransjen nå.

– I min bransje kom først skjenkestoppen, den bidro til grottefester og ukontrollert uteliv. Så løses det opp på disse reglene, samtidig som man skjerper inn og ødelegger for en bransje som sliter nok fra før, sier han, som synes innskjerpingen er lite logisk, men gir stor konsekvens.

– Hvis man er seks stykker ute og spiser og det er en meter fra skulder til skulder, da sitter du tre meter unna den du blir lengst borte fra. Det blir bare tull, og lite hyggelig, sier han.

Kvitnes gård har opplevd stor suksess og mye applaus fra gjestene.

– Vi er fullbooka nesten alle helgene fram til april. Den innskjerpinga, den er likom; «takk skal du ha», sier han syrlig.

– Jeg tenker at innskjerpinga vil bli ødeleggende ikke bare for oss, men for hele bransjen. Jeg prøver å ikke tenke så mye på det, og håper myndighetene tar til vett til vi åpner igjen 15. november, sier Ellingsen.

Lite smitte i Vesterålen

Han sier at selv helseminister Bent Høye er noe uklar på hva som egentlig menes med presiseringen. Ifølge Ellingsen må det være lagt opp til en meters avstand, men på eget ansvar kan gjester sette seg nærmere.

– Vi har imidlertid ikke lov til å ta kontakt med gjestene og spørre dem først, fordi det kan være ubehagelig. Hele greia er imidlertid ubehagelig. Vi har hatt gjester med stor kunnskap om korona, og har aldri fått klager på vårt smittevern, sier han.

– På grunn av at ting har vært uklart, har næringsetaten i Oslo sagt at de ikke vil gjøre kontroller eller sanksjoner før de har fått ei avklaring. Bransjen og næringsetaten har spilt på lag i hele koronatida, sånn sett.

– Vi har tross alt svært lite smitte i Vesterålen, og jeg håper at denne siste innskjerpingen ikke blir gjeldende, slår Halvar Ellingsen fast.