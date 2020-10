Nekter å betale voldsbot på 10.000 kroner

Pluss

Ifølge et forelegg fra politimesteren i Nordland fikk mannen bota for to ulike overtredelser, slik politiet ser det. For det første har mannen ifølge politiet brudd straffelovens lovbud mot å øve vold mot andre eller krenke noen fysisk. Mannen skal etter det politiet har opplyst, ha slått en mann med knyttet neve i ansiktet. Og det skal ha skjedd i Sortland sommeren 2019. Tingretten skal derfor behandle spørsmålet om mannen har gjort seg skyldig i kroppskrenkelse.