Unødvendig pint i månedsvis, nå får han 1,6 millioner kroner

Da saken i vår var oppe i Vesterålen tingrett i vår, ble forsikringsselskapet Lloyd’s dømt til å betale halvannen million kroner for yrkesskade til en mann fra Vesterålen. Mannen ble i tingretten tilkjent en yrkesskade for en skadet ankel. Vedkommende ble bedømt til å være 100 prosent ufør. I tillegg til erstatning fra forsikringsselskapet, dømte retten dessuten Lloyd's til å betale saksomkostninger på 343.575 kroner. Lloyd’s anket og saken skulle komme opp i Hålogaland lagmannsrett i Tromsø i november.

Ny medisinsk undersøkelse

Advokat Hanna Norum Motzfeldt i Advokatfirmaet Sverdrup, som representerer Lloyd’s, sa i august til VOL at de hadde nådd frem med et krav i Høyesterett om at det skulle oppnevnes ny medisinsk sakkyndig før behandlingen i lagmannsretten. Den skadde mannen måtte derfor gjennom en ny medisinsk undersøkelse.

Advokat Knut Pedersen, som har representert den skadde mannen i tingretten og til forberedelsene i lagmannsretten, sier til VOL nå at tingrettens dom for ham og klienten framstår som korrekt.

– Forsikringsselskapet har gjennom anken av tingrettens dom påført min klient en ekstra belastning han gjerne skulle vært foruten. Lloyd’s burde ha respektert en klart riktig dom da den forelå i tingretten i mars. Jeg er naturligvis fornøyd med at min klient får sin rettmessige erstatning på cirka 1,6 millioner kroner, sier advokat Knut Pedersen til VOL.

Frafaller anken

I et prosesskriv fra Lloyd’s advokat til Hålogaland lagmannsrett datert 21. oktober, frafaller forsikringsselskapet anken.

– Frafallet innebærer at tingrettens dom blir stående. Forsikringsselskapet vil foreta oppgjør slik tingrettens kom fram til den 6. mars 2020, skriver advokat Hanna Norum Motzfeldt til lagmannsretten.

I prosesskrivet omtaler hun årsaken til at selskapet trekker anken. Det går blant annet ut på at Lloyd’s mente at den medisinske siden av saken var for dårlig belyst. Etter at en ny spesialisterklæring forelå for få dager siden, er konklusjonen til fordel for den skadde mannen.

– Forsikringsgiver finner det da riktig å frafalle anken, slik at unødige utgifter unngås på begge sider, sier advokaten i skrivet.

Uenige om saksomkostninger

Selv om Lloyd’s advokat innrømmer at motparten har vunnet saken, ber de lagmannsretten vurdere saksomkostningene som den skadede mannen har hatt til advokatutgifter. Lloyd’s ber derfor lagmannsretten om at de må slippe å betale motpartens advokatkostnader knyttet til ankebehandlingen.

Advokat Knut Pedersen er ikke enig i dette, og opplyser til lagmannsretten at saken har vært omfattende og at dokumentsamlingen utgjør 1.756 sider. Advokaten opplyser at sakskostnadene knyttet til anken har kommet opp i 78.000 kroner, at det var motparten som anket, og at det etter loven er motparten som betaler dette. Han påpeker at spesialisten som har vært engasjert, er et resultat av motpartens anke, og at Lloyd’s også må betale kostnadene til ortopedisk spesialist.

Etter at anken er trukket, vil det gjenstående arbeidet i lagmannsretten være å ta stilling til spørsmålene knyttet til ulike saksomkostninger.