Yrkessjåfør godtok ikke mobilbot, må i retten

Pluss

Politimesteren i Nordland mener at yrkessjåføren i midten av september på fylkesvei 82 ved Sortland sentrum brukte mobiltelefonen i trekkvogna han kjørte. For dette fikk kan ei bot på 1.700 kroner. Da fristen for å akseptere bota gikk ut, hadde mannen ikke akseptert å betale pengene til statskassen.