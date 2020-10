– Vi har berget liv og startet opp igjen person med hjertestans

Pluss

I Andøy kommune har brannmannskapene vært med på akutthjelperprosjektet helt siden oppstarten i 2015.

Brannvesenet i kommunen har i dag akutthjelpere på brannstasjonen på Andenes, Dverberg og Risøyhamn, som har vært med på en del oppdrag, og ved minst ett tilfelle har de berget liv.

– Vi har vært med på å få folk i gang igjen ved hjertestans. Vi kan bli kallet ut på andre ting også for å bistå ambulansen, siden vi har litt utvidet førstehjelpskurs, sier brannsjef i Andøy, Jan Arild Hansen.

Kan være sårbare

– Vi er ei ekstra hånd for ambulansen, vi er ikke i stedet for dem, men i tillegg, presiserer han.

Ifølge brannsjefen er akutthjelperne også en ressurs når ambulansen er så langt unna, at det er brannmannskapene som kommer raskest fram til en pasient.

– Det kan være til god hjelp for folk som trenger det. Den dagen dette går på bekostning av ambulansen, blir vi lagt ned. Akutthjelperne skal ikke være ei hvilepute, men et tillegg. Vi har vært med på å rykke ved det tilfelle at nærmeste ambulanse har vært på Sortland. Selv med to biler på øya, så kan vi være sårbare, sier Hansen.

Andøya er langstrakt, og det er store avstander, med syv mil fra Andenes til Forfjorden.

– Dit har vi kortere vei fra stasjonen Risøyhamn, men vi har også Skjoldehavn, slik at det er et stort område rent geografisk, sier han.

– Ei ekstra trygghet

Hos brannkorpsene er det frivillig hvem som har lyst til å være med, for å bli utdannet som akutthjelper.

– Alle fikk tilbud om å være med, og vi var ni stykker som tok kurset da det startet opp på Andenes. Vi er fortsatt alle ni ved stasjonen, sier han.

Totalt i Andøy er det 13 akutthjelpere.

– Vi har tre akuttsekker som vi har fått fra luftambulansen. Dermed har vi hjertestarter ved alle stasjonene også, på Andenes, Dverberg og Risøyhamn. Og vi har faktisk både på Andenes og Risøyhamn brukt hjertestarter, med det utfallet at vi har fått hjertet til å gå igjen og fått pasienten i live, sier Jan Arild Hansen.

Det er AMK som ber om bistand hvis det trengs akutthjelpere, og brannstasjonene får varsel gjennom 110.

– For befolkninga i Andøy tenker jeg at det må være ei lita ekstra trygghet at vi har dette. Vi kommer fort fram når det står om, og særlig siden vi har så store avstander tenker vi at dette er nyttig, sier han.