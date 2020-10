Fikk pålegg om å fjerne trehjulssykler langs riksvei

Pluss

Det var en anonym vogntogsjåfør som først tipset VOL om saken. Han gav uttrykk for at syklene kunne føre til trafikkfarlige situasjoner, selv om intensjonen var at forbikjørende bilister skulle reduserte farten da de så syklene.

– Hinderet står der hele tiden, og til slutt er det lett å se seg blind dersom det plutselig kommer en unge der med en trehjulssykkel. Da er det ikke sikkert at man ser forskjell, sa han til VOL.

Er ikke lov

Syklene stod langs riksvei 85 mellom Strand og Sigerfjord. Jan Oddgeir Handeland jobber med forvaltning av vei og er skiltansvarlig i Statens vegvesen, og sier dette:

– Det er ikke lov å hensette ting langs våre veier, verken på riksvei eller fylkesvei, det skal være ryddig, sier Handeland.

Han understreker at det er forskjell på å sette fra seg en vanlig sykkel, om man er på tur i nærområde, kontra det at sykkel blir liggende forlatt over flere dager.

– Trehjulssykkel er som oftest en type aksjon. I utgangspunktet er det ikke lov å legge noe langs veien og forlate det. Fordi det tar oppmerksomheten bort fra trafikken. Er det større ting kan det også utgjøre en fare hvis du er uheldig og treffer det, sier han.

Er forståelig

Ifølge Handeland har vegvesenet hatt en del saker, der folk setter ut gjenstander for å dempe farten.

– Spesielt trehjulssykler er noe som settes ut med hensikt. Det som oftest går igjen, er at man ønsker lavere hastighet. Man forstår jo hvorfor noen gjør det, sier han.

Problemet er at gjenstandene tar oppmerksomheten bort fra trafikken.

– Første gang man ser en trehjulssykkel, vil man lure på hvor eieren er, om det er en liten unge som har forvillet seg på veien. Når man ser den for tredje eller fjerde gang, blir det en del av veien. Når du vet at du blir lurt, blir oppmerksomheten mot trehjulssykkelen dårligere, sier han.

– Det kan bety at den dagen der er en unge som har forvillet seg på veien, er man ikke oppmerksom nok. Tiltaket virker i grunnen mot sin hensikt, og det blir en falsk trygghet i det, sier Handeland.

– Bra at vi får beskjed

Statens vegvesen har ikke noen anledning til sanksjoner i form av bot.

– Hvis vi vet hvem det er som setter ut, bruker vi å ha en samtale med vedkommende. Om det ikke nytter, så må vi ta de inn. Vi oppfordrer folk til å ikke gjøre det, fordi tiltaket er mot sin hensikt over tid. Oppmerksomhet i trafikken er noe man vil at sjåfører skal ha hele tiden, sier han.

Handeland har snakket med byggeleder for veistrekninga, skal følge opp og se til at syklene ikke dukker opp igjen.

– Det er veldig bra at trailersjåførene gir beskjed. De kjører mye på veiene og en skjønner at de reagerer, blir redd og irritert fordi oppmerksomheten deres blir satt på prøve. Om en unge har forvillet seg på veien, skal man ha full oppmerksomhet, sier Handeland.

VOL har forsøkt å komme i kontakt med vedkommende som satte ut syklene, men har ikke fått respons.