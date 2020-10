Flere innrømmer skyld når de møter sin dommer

Pluss

Tall som sorenskriver Hans Edvard Roll i Vesterålen tingrett har gitt innsyn i, viser at det for første halvår 2020 ble gjennomført 86 såkalte enedommersaker, mot 65 saker i samme periode for 2019. Det er en økning på 22 enedommersaker fra 2019 til 2020, og tilsvarer en økning på 33 prosent.