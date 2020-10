Unger fjerner brøytestikker: – Dette gir økt risiko for ulykker

Pluss

Sortland kommune opplever dessverre at en del brøytestikker som settes ut ikke får stå i fred. Dette gjelder i hovedsak langs veier og stier der det ferdes mange gående.

Hver høst setter kommunen ut om lag 8.000 brøytestikker.

Formålet med brøytestikkene er å hjelpe bilister og brøytemannskaper med å se hvor veikanten befinner seg gjennom en mørk og snørik vinter. Når disse fjernes, gir det en vesentlig økt risiko for ulykker.

Brukes under lek

– Dette er ikke et problem jeg har sett mye til selv, men jeg har fått det rapportert og det er et problem jeg er blitt kjent med både fra uteseksjonen og andre fra teknisk, sier driftsingeniør Ørjan Mathillas.

Det er observert at brøytestikker tas opp og benyttes som fektevåpen under lek.

– Dette er et problem jeg også kjenner til fra tidligere, før jeg flytta hit i sommer, sier Mathillas, som har skrevet en nyhetsartikkel på Sortland kommunes hjemmeside, der man oppfordrer foreldre til å ta en prat med barna om brøytestikkenes viktige formål.

– Vi har observert at det er barna som medfører at det er flest brøytestikker som forsvinner, sier han.

Regionleder i Trygg trafikk Kari Vassbotn stiller seg bak oppfordringen fra kommunen.

– Dette bør foreldre ta tak i. Hvis de mistenker at dette skjer i deres barns omgangskrets, ta en prat med ungene og forklar at dette er veldig viktig å ha. Fordi ungene klarer ikke nødvendigvis å se konsekvens av det de gjør. De forstår ikke funksjonen og klar ikke å se alvorlighetsgraden av det de gjør. Da må vi som voksne gå inn og korrigere, sier hun.

Viktig for samfunnssikkerheten

Brøytestikkene er svært viktige redskaper for å opprettholde både fremkommeligheten og samfunnssikkerheten.

– De har en funksjon, som hjelpemiddel for optisk linjeføring, som vegvesenet kaller det. Brøytestikkene viser hvor veien går. Hvis et av brøytemannskapene havner utenfor veien, kan det medføre at en vei ikke blir åpnet og folk ikke kommer seg på jobb om morgenen, forklarer han.

– Det kan medføre problemer for utrykningskjøretøy som politi, ambulanse og brannvesen. Det er veldig viktig at brøytemannskapene våre har oversikt over hvor veien slutter og grøfta begynner, særlig når det er fokksnø og vanskelige kjøreforhold, sier Mathillas.

Trygg trafikk påpeker at for trafikksikkerheten til alle, er brøytestikker viktig.

– Det at veier blir vedlikeholdt og brøyta som de skal, betyr enormt mye både for sikkerhet og fremkommelighet. Og ikke minst for unger som gå til og fra skolen på veien, på de samme veier som de tar brøytestikker fra. At det er brøytet korrekt og at det er god fremkommelighet har stor betydning for alle som ferdes i trafikken, sier Kari Vassbotn.

Kartlegger kommunale veier

Brøytestikker til privat bruk får man kjøpt hos lokale forretninger.

Kostnadene for innkjøp og oppsetting av et enkelt brøytestikk kan anslås av kommunen til om lag 40 kr. Når brøytestikker blir fjernet, medfører dette at ressurser som kunne vært brukt til for eksempel veivedlikehold, i stedet må benyttes til unødvendig opptattarbeid.

I disse dager kjører driftsingeniøren rundt i Sortland, for å kartlegge tilstand på de kommunale veiene. Befaringen samler inn data til en tilstandsanalyse for veiene.

– I fjor ble det bevilget fem millioner kroner til et veifond. Det er krevd at det foreligger en kartlegging av hvilke veier som er i dårligst forfatning, og den er vi snart ferdig med, forklarer Mathillas.

Koordinerer innsatsen

– Før snøen legger seg er det viktig at vi har samlet inn alle data. Så skal vi få analysert og laget en rapport som skal presenteres politisk. Vi skal begynne å bruke av de midlene til diverse veivedlikehold neste sommer, sier han.

Utbedringen av de kommunale veiene er både reasfaltering og grøfting.

– Vi går nå dypt inn på hvilke utfordringer vi har, og hva som er viktig å tenke på, blant annet koordinering med planlagt gravearbeid, for eksempel ved sanering av VA-anlegg. Det er lite hensiktsmessig å legge ny asfalt på vei, også graves det opp igjen kort tid etterpå, sier han.