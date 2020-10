– Vi har en distriktsfiendtlig samferdselspolitikk  

Pluss

Lind har styreverv i Transport- og logistikkforbundet (TLF). Hun reagerer sterkt på at Statens vegvesen har fjernet utbedring av flere fjelloverganger i prioriteringslista til Nasjonal Transportplan (NTP).

– Sikkerheta vår er ute på anbud hvert j.... år, sier Lind som nå igjen henvender seg med brev til samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Fylkesråd for samferdsel, Bent-Joachim Bentzen er også blant dem som reagerer, og uttaler dette til NRK:

– Dette får ekstreme konsekvenser for oss her i nord. Er ikke dette samfunnsøkonomisk galimatias, så vet ikke jeg, sier han.

Mangler politisk vilje

Lind mener myndighetene mangler politisk vilje og forståelse for hvordan forholdene er på nordnorske veier. Hun er lei av å høre politikerne kalle det ekstremvinter.

– Vinteren i Nord-Norge er veldig annerledes. Vi er et av verdens rikeste land. Likevel kan ikke hovedfartsåren mellom nord og sør sikres åpen, sier Lind.

Hun påpeker at selv om det er færre innbyggere i Nord-Norge, skal det på plass infraturktur og veier som er kjørbare og sikre.

– Deretter kan vi begynne med famøse prosjekter, som en sykkelsti til 1,4 milliarder, sier hun.

Veiprosjektet «E6/E10 Åpne vinterveier» er fjernet fra vegvesenets prioriteringsliste. Prosjektet innebærer å forbedre fjellovergangene E6 Saltfjellet, E10 Bjørnfjell og E6 Sennalandet, og hadde en prislapp på 512 millioner kroner. Hun kaller transportpolitikken som føres nå for distriktsfiendtlig, og mener rådgiverne må skiftes ut.

– Når selv ikke hovedferdselssåra er prioritert, da sitter det feile mennesker i disse posisjonene. Når vi ser på hvem det er som sitter og bestemmer, så er det bare østlendinger. Vestlandet er knapt representert og slettes ikke Nord-Norge, slår hun fast.

For Lind er det Nord-Norge som ligger hjertet nærmest. Etter at hun mistet sønnen Charlie, har hun vært en sterk og klar stemme fra nord. Hun synes det er for få med makt som faktisk sier, og gjør, noe handlekraftig.

– Det er helt forkastelig det som foregår i distrikts-Norge, konkluderer hun.

Årets modigste kvinne

I 2017 fikk Ramona Lind Tara-prisen og Astrid Gunnestads minnepris, som går til «Årets modigste kvinne».

I år var Lind på scenen og holdt tale før pris ble gitt til årets vinner, Maud Angelica Behn, som får prisen for talen hun holdt under farens bisettelse.

– Jeg stod der foran flere hundre damer, blant de var Märta Louise og sa: Nå må vi gjøre noe, damer. Ring en politiker, en venn eller en journalist. Vi må få trøkk på sakene og få rettet opp en fordeling som blir så forferdelig feil. Det må legges et press på myndighetene, og det må bli et så sterkt press at de er nødt til å forsvare avgjørelsene sine, forklarer Lind.

– Bare svada



Daværende samferdselsminister Jon Georg Dale kom med tre momenter som skulle gjøre veiene tryggere: påbud om kjetting for utenlandske vogntog, alpedekk i stedet for helårsdekk og 20 millioner ekstra til kontroller.

– Det er svada. Penger til kontroller er redusert med halvparten, 10 millioner kroner, sier Lind, som er lite fornøyd med at Hareide dermed avsluttet forrige brev med at «myndighetene gjør jo ting».

– De 20 millionene til kontroller burde vært 200 millioner. Vi har over hundre grenseoverganger i landet, selv den største er ikke døgnåpen. I kontroller i hele landet avdekkes graverende avvik som gir kjøreforbud og inndragning av sertifikat. Det blir stoppet trailere, der det er et under at de ikke har skadd eller drept noen, sier Lind.

Glattpolerte dekk på hengeren

Lind har snakket med en kontrollør som har jobbet i 25 år på Svinesund, og kontrollert tusenvis av vogntog.

– Han fortalte at ikke én gang i de årene, hadde han sett en utenlandsk sjåfør som kunne legge på kjetting, forteller hun.

Dekkene merket med «alpedekk» ikke egnet for nordiske forhold.

– Det må være krav til gummien. Transport og logistikkforbundet hadde en serie dekk som de fulgte, frem til forrige måned var de merka med ikke egna for nordiske forhold. Nå kan de brukes. Dessuten gjelder kravet kun trekkvogna. Hengeren bak kan fortsatt ha glattpolerte dekk. Det er så latterlig meningsløst, sier hun, og trekker frem at kravet til østeuropeere er at de skal kjenne til hvordan det er å være på vinterlandskap.

– Med andre ord kan de se «Disney on Ice», så komme hit. Det er helt forferdelig, sier Lind.

Ei ny dødsulykke skjedde onsdag, da en tungtransportsjåfør ble drept.

– Vi som kan vinterlandskap vet hva du gjør når du må stoppe: Sette opp varseltrekant og ta på refleks-vest. Han la på kjetting da det kjørte en trailer forbi i voldsom fart, som traff og drepte ham, sier hun.

– Folk er vettskremt

Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveier i distrikts-Norge, er stort.

– Det er hinsides. Også står det penger på bok for fremtida. Hva med alle de som ikke får ei fremtid? spør hun.

– Folk er vettskremte i Nord-Norge når de legger ut på veiene. Det burde ikke være nødvendig. Yrkessjåfører ringer og takker for stemmen min, for norske yrkessjåfører er redde sine utenlandske kollegaer, sier hun

Lind mener det burde vært kontroller i hele landet, hele året all den tid man aksepterer østeuropeiske sjåfører. Og at tiltakene fra Dale og Hareide bare er for å «stagge folket», og at de ikke fører til forbedring.

– I Norge skulle det være bare skandinaviske sjåfører som fikk kjøre, med skandinavisk utstyr. Vi har råd til det, slår hun fast.