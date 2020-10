VG1 Byggfag-elever som vil bli rørleggere sliter med å se fylkeskommunens logikk:

– Vi har helt nytt verktøy her vi ikke har fått brukt

Elevene ved VG1 Byggfag som tenkte å ta rørleggerutdannelse på Melbu, reagerer på at de fratas muligheten til å utdanne seg lokalt. – Jeg skjønner ikke tankegangen i å bygge opp et tilbud, for så å fjerne det igjen, sier Natalie Guldberg.