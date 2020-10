Vurderer å etablere nytt boligområde i Sortland

Pluss

– Grunnen til at vi har sett på dette er fordi at vi ser det er et potensial for å utvikle boligtomter på Sortland som har en attraktiv og god beliggenhet, litt med bakgrunn i den totale mengden ubebygde arealer som ligger her i dag, sa Lars Andre Uttakleiv, innleid konsulent fra Norconsult.