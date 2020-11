Har investert nær 20 millioner kroner

Pluss

Tirsdag kunne SMV Hydraulics på Børøya åpne dørene for inviterte gjester for å vise resultatet av oppussingsarbeidene som er gjort på fabrikken. Samtidig sier Jegard at de nå satser på nye markeder, hvor den store produksjonen som har vært før, til en viss grad vil vike for delproduksjon til underleverandører.