Melder storm torsdag: – Biler kan blåse over ende

Torsdag morgen meldes det vestlig liten storm i deler av Nordland, med fare for vindkast på mellom 30-35 m/s. Derfor er det sendt ut farevarsel, inkludert for Vesterålen. VOL tar kontakt med Meteorologisk institutt for å høre hvor mye vind det blir. Vakthavende meteorolog, Per Erik Haga, sier at et lavtrykk vil utvikle seg nord for Island og bevege seg over Norskehavet, nordøstover.