Bilverksted kan bli stengt i tre måneder

Pluss

Daglig leder Jan Hugo Svendsen i Bil i Nord bekrefter overfor VOL at de har mottatt forhåndsvarsel om vedtak fra Statens vegvesen datert 24. september.

– Vi er av den oppfatning at kontrollen ikke er i strid med forvaltningslovens paragraf seks første og andre ledd, da vår kontrollør ikke er i familiært forhold eier, sier Jan Hugo Svendsen til VOL.

I varselet fra Statens vegvesen opplyser overingeniør Frank Åseng til verkstedet at de planlegger å tilbakekalle Bil i Nord avdeling Sortland sin godkjenning som kontrollorgan for en periode på tre måneder. Statens vegvesen mener at selskapet ikke har overholdt habilitetsreglene knyttet til periodisk kjøretøykontroll. Og forholdet gjelder et kjøretøy som en kontrollør ved bedriften «eier eller råder over», som det heter i brevet fra veivesenet.

Gjennomførte tilsyn

Statens vegvesen gjennomførte et tilsyn ved bedriften tidligere i høst. Da undersøkte de en periodisk kontroll som var gjennomført av en kontrollør den 10. august. Veivesenets undersøkelse viste at den samme kontrolløren i slutten av juni sendte inn en melding om eierskifte på den samme bilen, som ble godkjent.

– Da den periodiske kontrollen ble gjennomført var kontrolløren i en eierskifte-prosess med en i samme husstand og hadde da eierinteresse i kjøretøyet. Etter at den periodiske kontrollen ble gjennomført, ble det gjennomført et nytt eierskifte, og kjøretøyet ble registrert på en ny bileier. Slik denne saken framstår, så er den periodiske kontrollen av kjøretøyet den 10. august 2020 en omgåelse av habilitetsbestemmelsene slik de framkommer i forskriften om periodisk kontroll av kjøretøy, og forvaltningslovens paragraf seks, skriver overingeniøren i veivesenet til Bil i Nord.

Fikk advarsel

Statens vegvesen viser i tillegg til et annet vedtak fra 12. mai i år, da Bil i Nord på Sortland fikk en advarsel for brudd på habilitetsreglene. Da gjennomførte selskapet en periodisk kontroll av et kjøretøy som var eid av kontrolløren.

– Denne advarselen er vektlagt når vi nå forhåndsvarsler tilbakekalling av godkjenning som kontrollorgan, skriver veivesenet til Bil i Nord.

I et annet forhåndsvarsel fra i høst får Bil i Nord på Sortland en annen påpakning fra veivesenet. Der viser veivesenet til et besøk de gjennomførte ved bedriften den 20. august. Det ble gjort en stikkprøvekontroll av en periodisk kontroll. Dette resulterte i et planlagt vedtak om å gi selskapet en advarsel for å ha brukt et lyskontrollområde til periodisk kontroll som ikke var i henhold til forskriften for periodisk kjøretøykontroll. Ifølge veivesenet kunne bedriften ikke dokumentere at de har brukt et kontrollapparat som var gyldig kalibrert i perioden mellom 1. juli og 20. august.

Oppdatere prosedyrer

– Vi planlegger å gi dere pålegg om å gjennomgå og om nødvendig oppdatere virksomhetens prosedyrer for gjennomføring av periodisk kontroll av kjøretøy, for å sikre at kontrollen blir gjennomført slik kontrollinstruksen krever, skriver overingeniør Frank Åsen i henvendelsen.

Han viser til at det under tilsynet og stikkprøvekontroll blant annet ble påvist at et lyskontrollapparat ikke hadde vært kalibrert på ett år. Dette løste selskapet ved å kjøpt inn og kalibrere et nytt apparat kort tid etter kontrollen.

Manglet understellnummer

Veivesenets tilsyn avslørte for øvrig at en kontrollør hos Bil i Nord på Sortland ikke hadde lest av et elektronisk understellsnummer og hadde ikke kontrollert med diagnoseutstyr. Kontrolløren hadde ikke funnet innpreget understellsnummer, noe som skulle ha vært anmerket.

I tillegg skriver veivesenet at kontrollør og teknisk leder mangler kunnskap om kontrollpunkter i siste versjon av kontrollinstruksen. Det ble påvist at kontroll med diagnosesystem ikke var gjennomført og at det ikke ble gjennomført avgassmåling.

Daglig leder Jan Hugo Svendsen i Bil i Nord opplyser til VOL at eierforholdet til en bil som ble kontrollert var slik at eieren ikke var ansatt som kontrollør ved deres kontrollorgan.