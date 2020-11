Mener fylkets forslag legger opp til færre skift og mye overtid for hver enkelt ansatt

– Hvis resultatet blir et kutt på hele 25 prosent vil dette være et kraftig tilbakeslag for hele regionens næringsliv som turistnæringen, transportnæringen, skoleelever, idrettslag samt for alle andre brukere, sier hovedtillitsvalgt i Torghatten Nord, Jan Roger Guldberg.