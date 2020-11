Pluss

Andøyposten har skrevet artikkel etter artikkel om Andøy Energis manglende kapasitet, som gjør at gatelys forblir mørke. Administrerende direktør Kjell Are Johansen har rådet kommunen til å legge styringen av gatelys ut av Andøy Energis anlegg, men det er ifølge Andøy kommune så dyrt at det ikke har vært noen reell problemstilling.