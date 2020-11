Dømt til fengsel for ruskjøring i stjålet bil, men slipper erstatning

Pluss

Ifølge tiltalen som ble behandlet i Vesterålen tingrett nylig, mente politiet at mannen hadde stjålet en bil i en vesterålskommune og kjørt den mot kommunens administrasjonssenter. På vei dit kjørte han utenfor veien slik at bilen fikk skader. Politiet mente at mannen var påvirket av flere narkotiske stoffer mens han kjørte. Han hadde heller ikke førerkort, som politiet mente var ett brudd på straffeloven, og to brudd på veitrafikkloven.