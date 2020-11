Hadsel avviser alle Ekren-krav fra entreprenør

Pluss

Hadsel startet i vår arbeidene med å bygge nye heldøgns boliger for eldre på Ekren ved Melbu. I sommer stoppet byggearbeidet opp. Det viste seg seg at entreprenøren Bygg Engineering etter hver gikk konkurs. Senere har kommunen gitt oppdraget til Sortland Entreprenør, som tidligere deltok i anbudsrunden. Kommunen fikk etter hvert gode forhåpninger om å kunne gjennomføre prosjektet innenfor de fastsatte rammene.

Gjennom SANDS Advokatfirma i Tromsø har Volt Entreprenør AS klaget Hadsel kommune inn for Fylkesmannen. Volt består av folk og ressurser etter konkursen i Bygg Engineering. Det ble også kjent at kommunen risikerte inntil 7,5 millioner kroner i Ekren-gebyr. Senere har Volt Entreprenør også klaget kommunen inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser.

Forsvarer seg

I et svar fra Kluge Advokatfirma, som representerer Hadsel, forsvarer kommunen seg mot påstandene fra Volt Entreprenør AS, og som Sands Advokatfirma har fremmet på vegne av Volt. De hevder at Hadsel kommuen har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse. De anmodet kommunen om å kansellere kontrakten med Sortland Entreprenør.

– Hadsel kommune har vurdert argumentene som er presentert, men kan ikke se at det er grunnlag for påstanden om at kommunen skal ha foretatt en ulovlig direkte anskaffelse. Etter Hadsel kommunes oppfatning er anskaffelsen av ny totalentreprenør etter konkursen i Bygg Engineering AS gjennomført i tråd med anskaffelsesregelverket. Anskaffelsen kunne ikke utsettes, både på grunn av risikoen for materiell skade, og av hensyn til kommunens forpliktelser til å tilby et forsvarlig helsetilbud til brukere. Under enhver omstendighet kan kommunen ikke se at Volt – som nystartet selskap – skulle kunne være aktuell for å ferdigstille prosjektet på Ekren, skriver advokat Fredrik Aadahl på vegne av Hadsel kommune.

Advokaten viser for øvrig til at det er et betydelig behov for den type omsorgsboliger som bygges på Ekren, som er spesielt tilrettelagt brukergruppen.

– Per i dag har kommunen ikke slikt tilrettelagt tilbud. Det innebærer at demente som ikke lengre kan bo i eget hjem henvises til å bo på skjermet avdeling på sykehjem eller ikke-tilrettelagt omsorgsbolig. Situasjonen innebærer et utilfredsstillende tilbud for disse brukerene, og medfører også at man opptar sykehjemsplasser til fortrengsel for andre brukere og pasienter med rett til sykehjemsplass, sier kommunens advokat.

Under EØS-terskelen

Advokaten viser til konkursen som ble åpnet og at det på det tidspunkt var utbetalt 16 millioner kroner av totalentreprisen på 56 millioner kroner.

– Kommunen har anslått verdien på gjenstående arbeider i prosjektet til å være under den EØS-rettslige terskelverdien. På tidspunktet for konkursen viste det seg også at fremdriften i prosjektet var betydelig forsinket. Stålkonstruksjoner og vegger var oppført, men taket var ikke ferdig lagt, og bygget sto således ubeskyttet mot vær og vind.

Det var dessuten usikkerhet rundt kvaliteten av det som var oppført, da uavhengig kontroll ikke hadde mottatt noe dokumentasjon over det som var bygget. Det var derfor usikkert om det som var oppført oppfylte de byggtekniske kravene.

Advokaten mener at den kritiske situasjonen som prosjektet sto i, gjorde at kommunen kunne finne ny totalentreprenør uten å følge den samme anskaffelsesforskriften som ble brukt ved den opprinnelige anskaffelsen.

– Hadsel kommune har forespurt tre leverandører om å tilbud på ferdigstillelsen av prosjektet, og har etter dette inngått kontrakt med Sortland Entreprenør for å få utført de gjenstående arbeidene i prosjektet uten ytterligere forsinkelser. Basert på kontraktssummen i opprinnelig kontrakt, og allerede utbetalt beløp for arbeid som er utført, har Hadsel kommune anslått at verdien av de gjenstående arbeidene vil være i størrelsesorden 40 millioner kroner. Det ligger klart under den EØS-rettslige terskelverdien, sier advokaten som representerer Hadsel.

Uforutsette omstendigheter

Kommunen viser gjennom sin advokat også til forskriften om offentlige anskaffelser samt plikten til å kunngjøre slike oppdrag. De viser til forskriftens innhold som sier at plikten til kunngjøring ikke gjelder når oppdragsgiveren på grunn av uforutsette omstendigheter ikke kan utsette inngåelsen i den tidsperioden det vil ta å få gjennomført en åpen eller begrenset tilbudskonkurranse.

– Etter kommunens syn er det ikke tvilsomt at det foreligger «uforutsette omstendigheter» knyttet til konkursen, som ikke kunne forutses av oppdragsgiver, sier advokaten og viser til departementets veileder. Konkursen har allerede medført betydelige forsinkelser i et samfunnskritisk prosjekt, blant annet fordi byggearbeidene en tid forut for konkursen hadde stoppet opp som følge av underentreprenører ikke fikk betalt. Etter at det eksisterende sykehjemmet ble revet i forkant av oppføringen av de nye heldøgns omsorgsboligene på Ekren, er kapasiteten i helsetilbudet for denne brukergruppen i kommunen svært presset. Kommunen er derfor avhengig av at de nye omsorgsboligene blir oppført som forutsatt, slik at man kan flytte inn brukerene uten ytterligere forsinkelser.

Hadsel kommune mener ellers at måten de handlet på var nødvendig for å sikre et tilrettelagt omsorgstilbud til brukergruppen. Det var også nødvendig å frigjøre sykehjemsplasser i eksisterende sykehjem til hjemmeboende med krav på heldøgns helsetilbud.

– I motsatt fall vil ikke kommunen kunne tilby disse den helsehjelp de har krav på, med den helserisikoen og utfordringene dette kan medføre for den enkelte og deres pårørende. Av denne grunn var det ikke mulig å utsette anskaffelsen av ny totalentreprenør, fordi en kunngjøring uunngåelig ville medført ytterligere forsinkelser i prosjektet.

Hadde ikke godkjenning

Hadsel kommune viser også til at den tidligere entreprenøren startet arbeider uten å ha de riktige tillatelsene. Kommunen hevder dessuten at den konkursrammede entreprenøren ikke hadde den sentrale godkjenningen de skulle hatt.

– Dette underbygger risikoen forbundet med det utførte arbeidet, og behovet for å få engasjert ny totalentreprenør raskt. Det er et paradoks at Volt – hvor en rekke av de samme ressursene som hadde ansvar for dette i Bygg Engineering er involvert – nå klager over anskaffelsen for å engasjere ny totalentreprenør for å ferdigstille prosjektet.

Konklusjonen

I en konklusjon til motparten sier Hadsel kommune gjennom sin advokat at hasteanskaffelsen var nødvendig for å kunne ferdigstille omsorgsboligene på Ekren. Både for å sikre et forsvarlig helsetilbud for svake grupper i kommunen og for å unngå risiko for materielle skader. Kommunen avviser derfor motpartens påstand om hvilken del av anskaffelsesforskriften som skal brukes i denne saken.

– Anskaffelsen er gjennomført med å forespørre tre leverandører, og dette er i tråd med anskaffelsesregelverket. Under enhver omstendighet kan kommunen ikke se at man skulle ha anledning til å terminere kontrakten med Sortland Entreprenør. Klagen fra Volt avvises, og prosjektet på Ekren vil følgelig ferdigstilles av Sortland Entreprenør som forutsatt, avsluttet kommunen sitt juridiske svar.